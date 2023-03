Russell Westbrook a de beaux restes

Paul George absent pour un mois environ, les Clippers ont grandement besoin de Russell Westbrook en cette fin de saison. Surtout quand on apprend, quelques minutes avant le match face aux Clippers, que Kawhi Leonard est forfait. Le temps d'un soir, "Brodie" redevient le patron d'une équipe, et sur le parquet de Memphis, il a tout simplement réalisé son meilleur match de la saison avec 36 points et 10 passes, mais c'est son adresse aux tirs qui est bluffante : 13 sur 18 aux tirs, dont 5 sur 5 à 3-points.

« Je suis très privilégié d’être toujours là, et mon état d’esprit n’a pas changé, même si mon rôle change » confie-t-il après la victoire des Clippers. « On possède une équipe incroyable avec Kawhi et PG, et je sais que mon rôle a quelque peu évolué. Mais ce soir, on a gagné en équipe et c’est génial. »

Westbrook ne se met pas en avant, et pourtant sa performance est remarquable. Elle est même unique dans l'histoire des Clippers puisqu'aucun joueur n'avait terminé une rencontre avec au moins 35 points, 10 passes et 2 contres. Une manière de faire comprendre qu'il reste un joueur de tout premier plan : "Je ne laisserai personne dire que je ne suis nulle part. Je suis toujours là. Mon rôle a un peu changé, mais je suis toujours là !"

Cette mentalité et cette capacité à ne jamais baisser les bras ont séduit Tyronn Lue. « Il joue comme ça tous les soirs, et on a besoin de ce rythme. Cela permet d’avoir des paniers faciles, sur des lay-up ou sur le jeu de transition. (...) Russell impose son rythme depuis 15 ans. Il a été MVP, il a été meilleur marqueur de la NBA, mais ce qu’il apporte chaque jour dans cette équipe, c’est du travail, du rythme et il montre la voie aux jeunes. »