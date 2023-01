Rui Hachimura reste très flou sur son avenir avec les Wizards...

Voilà une bonne manière de ne pas quitter les rumeurs de transfert. Alors qu’on dit Washington prêt à le céder d’ici le 9 février, date de la « trade deadline » afin de conserver Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis, Rui Hachimura a enchaîné gros match et conférence de presse floue.

Avec 30 points à 13/22 au tir, plus 5 rebonds et 2 contres dans la victoire face au Magic, il a d’abord été très bon sur le terrain, avant donc de jouer avec les journalistes.

"Je veux juste être quelque part où on me veut en tant que basketteur, et je veux être quelque part où on apprécie mon jeu" a-t-il ainsi d’abord répondu, avant d’éluder quand on lui demandait si cet endroit était Washington ? "Je ne sais pas, on doit le découvrir."

Rui Hachimura se dit en tout cas prêt à aider… toutes les équipes.

"Je dois juste jouer mon jeu. Je sais ce que je peux faire, je sais que je peux aider l'équipe à gagner. Que ce soit ici ou avec une autre équipe. Je peux aider des équipes."

Et il refuse de répondre lorsqu’on lui demande s’il veut être échangé, ou même s’il a demandé un transfert à son équipe actuelle.

"Je dois juste rester concentré sur le moment présent", conclut-il. "Je suis au courant de tout ce qui se passe en ce moment. Je dois juste jouer les matchs et être moi-même."