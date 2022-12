Rudy Gobert : le grand soir des retrouvailles avec Utah

Après neuf ans passés dans l'Utah où il est passé de la G-League au All-Star Game avec un triple trophée de meilleur défenseur, Rudy Gobert a été transféré aux Wolves au début de l'été. Cinq mois plus tard, le voilà qui revient ce soir à la Vivint Arena où il n'a laissé que de bons souvenirs.

« Il y aura sans doute beaucoup d’émotions, mais je veux juste profiter du moment et ramener une victoire », annonce-t-il dans The Athletic; « J’ai passé neuf ans de ma vie là-bas et j’y ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de relations très fortes avec des gens que j’aime et qui m’ont donné beaucoup d’affection au fil des ans. Ça va être étrange d’entrer dans la salle et d’aller dans le vestiaire des visiteurs, mais ça va probablement être beaucoup d’amour et beaucoup de joie de revenir ».

Une relation qui dépasse le basket

De cette équipe d'Utah, il ne reste finalement pas beaucoup d'anciens coéquipiers puisque les dirigeants ont effectué un changement en profondeur pendant l'été. Exit le coach Quin Snyder, mais aussi Donovan Mitchell ou encore Bojan Bogdanovic. Son transfert faisait partie d'une stratégie bien pensée, et qui dépassait son cas personnel.

« Vous devez toujours être conscient que c’est un business. C’est comme ça que je vois les choses. Mon rêve a toujours été d’apporter un titre à l’Utah. (...) Maintenant, je suis dans un autre endroit, mais ça ne change pas le côté humain de la chose. Quand je dis ça, je pense que c’est plus grand que le basket. J’ai donné mon âme à cette équipe, à cette ville, à cette organisation, mon sang, ma sueur et mes larmes, et il y a des choses qui vont au-delà du business du basket. C’est pourquoi je pensais qu’on serait ici pour toujours."