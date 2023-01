Rudy Gobert : "Je crois qu'on n'a pas encore vu le vrai Rudy"

Toujours privés de Karl-Anthony Towns, les Wolves auraient-ils trouvé la bonne formule pour tirer le meilleur de Rudy Gobert ? Peut-être puisqu'ils restent sur trois victoires de suite, et le Français a signé son meilleur match de la saison avec 25 points et 21 rebonds face aux Clippers. C'est son deuxième double "double-double" de la saison, et son 9e en carrière.

« Je ne pense pas qu’on ait encore vu le meilleur Rudy. Je bosse beaucoup, mes coéquipiers me soutiennent… Le staff est avec moi, et je sais que cela va finir par payer. C’est une longue saison » a-t-il réagi après cette grosse perf'. En retrait par rapport à ses dernières saisons au Jazz, le Français n'en demeure pas moins ambitieux, et il rappelle qu'il s'est fixé les objectifs les plus élevés.

Devenir le meilleur défenseur de tous les temps

"Je n’aime pas vraiment m’en prendre aux choses extérieures. C’est à moi de me gérer et de me comporter sur le terrain comme le meilleur Rudy possible" poursuit-il. "Tout le monde a des choses qui se passent dans sa vie. Ça fait partie de la NBA, ça fait partie de la vie. Mais pour moi, en tant que compétiteur, je veux être le meilleur défenseur de tous les temps, je veux être une force et je veux gagner des titres. Je dois donner le ton tous les soirs. Au début de la saison, il y a eu des matchs où je ne l’ai pas fait. Désormais, c’est mon état d’esprit, que je sois fatigué, que les choses ne se passent pas comme nous le voulons, je dois apporter cet état d’esprit tous les soirs."

Pour cela, il peut donc compter sur le soutien du staff et de ses coéquipiers, et la greffe prend forme puisque les Wolves sont 11e, juste derrière le Jazz qui occupe la dernière place qualificative pour le "play-in". Mais attention car les Lakers sont aussi là avec quatre victoires de suite.