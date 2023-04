Rudy Gobert incertain pour le "play-in" face au Thunder

Rudy Gobert a beaucoup à se faire pardonner ce soir, mais en aura-t-il la possibilité ? Suspendu un match par ses dirigeants pour avoir frappé son coéquipier Kyle Anderson lors du dernier match de saison régulière, le pivot français a retrouvé ses coéquipiers, de retour de Los Angeles. L'ancien meilleur défenseur de la NBA est revenu sur ce coup de poing sur Anderson, qui l'avait insulté lors d'un temps-mort.

"Nous nous sommes excusés mutuellement et nous sommes passés à autre chose. C'est la vie" soupire Gobert. "C'est différent lorsque des millions de personnes regardent les images et ont une opinion sur ce qui s'est passé, mais que nous ne pouvons pas contrôler. Ce que nous pouvons contrôler, c'est le respect que nous avons l'un pour l'autre et notre relation (...). J'apprécie toujours Kyle. C'est toujours mon frère. Parfois, on se bat au sein de sa propre famille, avec des gens qu'on aime et qu'on respecte. C'est la vie. Personne n'est parfait. Les erreurs arrivent, puis on grandit et on passe à autre chose".

"C'est encore assez douloureux"

Le meilleur moyen d'oublier cet incident, c'est de battre le Thunder, et de se qualifier pour les playoffs avec la perspective d'affronter les Nuggets de Nikola Jokic au premier tour. Sauf que le Français est incertain en raison de douleurs au dos. Gobert avait joué avec la douleur lors de ce fameux match face aux Pelicans, et cinq jours après, la douleur est toujours là. "C'est encore assez douloureux, je ne peux toujours pas bouger comme je le voudrais, mais je fais de petits progrès chaque jour", a-t-il précisé.

Comme les Wolves sont déjà privés de Jaden McDaniels et Naz Reid, touché au poignet, on le voit mal manquer ce match-couperet face à OKC. Rappelons, qu'en cas de défaite, les Wolves seront en vacances. Et Gobert n'a pas rejoint Minnesota pour louper les playoffs...