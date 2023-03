Rudy Gobert furieux contre les arbitres

Même si la NBA distribue les amendes, les joueurs et les coaches se plaignent souvent de l'arbitrage, et mercredi soir, c'est Rudy Gobert qui s'est plaint du trio arbitral de la rencontre entre les Suns et les Wolves. Après quatre victoires de suite, les coéquipiers du Français ont mordu la poussière de Phoenix, battus de sept points (107-100), et les 27 lancers-francs des Suns, contre 12 aux Wolves, ont beaucoup fait jaser.

"Ce n’est pas juste. Ce n’est vraiment pas juste. C’est comme ça chaque soir" déplore le pivot de Minnesota. "Je suis dans cette ligue depuis dix ans et j’essaie toujours d’accorder le bénéfice du doute, mais il m’est difficile de penser qu’ils n’ont pas essayé d’aider [les Suns] à gagner ce soir. J’ai du mal à croire qu’ils n’ont pas essayé d’aider les Warriors à gagner l’autre soir ou les Kings. C’est tellement évident."

Pour le Français, c'est tout simplement "un manque de respect" de la part des arbitres à l'égard des Wolves, une franchise qui a rarement connu les sommets et qui n'a pas de grosse superstar pour attirer les médias et les fans. A écouter Gobert, ça compte au moment de siffler. « On a conscience qu’on n’est pas l’un des plus gros marchés de la NBA, et qu’on veut voir KD en playoffs, Steph, LeBron… Les Wolves n’en sont pas encore là. On doit continuer d’avancer, de jouer malgré ça, et c’est frustrant, surtout pour moi. »

Comme Gobert met en doute l'impartialité des arbitres, il ne devrait pas échapper à une amende...