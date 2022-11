Rudy Gobert critique le public de Minnesota

Les quatre victoires de suite des Wolves, série en cours, ont fait beaucoup de bien à la franchise de Minnesota. Mais la dixième place de la conférence Ouest reste décevante jusqu'à maintenant et la bonne forme de l'équipe de Rudy Gobert demeure fragile. La preuve récemment contre Miami, avec une première mi-temps ratée qui a provoqué la colère des spectateurs du Target Center.

« Je n’apprécie pas que des gens viennent pour nous huer », a regretté le pivot français. « Quand on est un fan, on doit supporter son équipe dans les bons et les mauvais moments. Si on nous soutient dans les moments durs, on va adorer ça. Aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a connu que de grands moments. Donc si on vient pour ne pas nous soutenir dans les moments compliqués, alors restez chez vous. »

N'est-ce pas légitime pour les spectateurs de montrer leur mécontentement face à des résultats moyens et un niveau de jeu encore insatisfaisant ? « Je m’en fiche », lance Gobert. « Je n’ai jamais connu ça auparavant. J’estime qu’on doit être sifflé quand on est vraiment, vraiment pas bien. Quand j’étais à Utah, en neuf saisons, je me souviens que de quelques moments où on a été hué. »

L'ancien joueur du Jazz pointe donc du doigt l'impatience des fans des Wolves. Il réclame autant de patience que de soutien. « Les choses ne vont pas toujours tourner dans le bon sens. La saison est longue et il peut se passer beaucoup de choses.On ne peut pas siffler dès qu’une équipe adverse a un temps fort. On n’a pas besoin de ça et on attend autre chose. Dans le même temps, on est reconnaissant envers nos fans. Mais c’est une mentalité. C’est pourquoi j’apprécie qu’ils nous encouragent quand on gagne, mais j’espère aussi qu’ils vont nous soutenir dans les moments difficiles. »