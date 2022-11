Retour gagnant mais imparfait pour LeBron James

« J’ai manqué de rythme et de timing sur certaines de mes passes. J’ai perdu six ballons en première période et j’ai réduit ce chiffre de moitié en seconde », décrit LeBron James avec un léger sourire. Son compte est le bon. Cette nuit à San Antonio, il a perdu 9 ballons au total.

Pénétrations hasardeuses, transmissions ratées après des prises à deux subies ou plus largement un choix de tirs contesté… Le joueur de 37 ans s’est montré rouillé pour son retour après deux semaines sans compétition. « Mais je vais être bien meilleur, évidemment, au fur et à mesure des matchs, je vais retrouver mon rythme », promet le « King ».

Du rythme, il n’en a pas manqué dans le quatrième quart-temps où il a pu mettre un gros coup d’accélérateur. En jouant beaucoup la contre-attaque, pour alimenter Anthony Davis notamment, il s’est montré bien plus inspiré. « AD » et lui ont d’ailleurs cumulé 19 points dans cette période, soit autant que toute l’équipe adverse qui n’a shooté qu’à 29% pour finir.

Son quart-temps favori

« Le quatrième quart-temps a toujours été mon quart-temps favori. C’est le moment de jouer la gagne, de finir. Être là en étant capable d’exécuter, de faire le jeu dans le quatrième quart, c’est toujours un régal pour moi », savoure le quadruple MVP, auteur de 8 points, 4 rebonds et 2 passes pour finir le match.

Lonnie Walker IV pense ainsi que son leader « a changé toute la dynamique du match. Quand vous avez quelqu’un qui peut faire la différence soir après soir, ça met du baume au cœur pour tous les autres. » « Il a été une véritable locomotive […], surtout sur la fin. Sa voix, son leadership, son sens du jeu, sa capacité à marquer des points, je pense que tout cela s’est matérialisé ce soir », salue aussi Anthony Davis, qui a pris les commandes des Lakers en son absence (33 points et 17 rebonds de moyenne !).

Cette nuit, malgré ce retour, « AD », qualifié de « meilleur joueur de la ligue sur les quatre ou cinq derniers matchs » par James, a encore produit 25 points (10/13 aux tirs), 15 rebonds, 4 passes et 3 contres. Son coéquipier de retour a lui signé 21 points (8/17), 8 rebonds et 5 passes.