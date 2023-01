Recrutement : LeBron James s'impatiente

Puisque les Lakers restent sur cinq victoires de suite, sans Anthony Davis, est-il judicieux de recruter une star supplémentaire pour se mêler à la course au titre ? Pour LeBron James, la question ne se pose même pas, et il s'agace même lorsqu'on lui demande son avis : « Vous savez tous très bien ce qui devrait être fait. Je n’ai pas besoin d’en parler… »

Alors que la période des transferts se termine le 9 février prochain, un journaliste de The Athletic tente de lui tirer les vers du nez mais LeBron James botte en touche. "Ecoutez, je joue, et je me préoccupe de ceux qui sont dans les vestiaire. Je ne peux pas... Ce n'est pas mon boulot. Je ne peux pas faire le boulot de quelqu'un d'autre."

Pas le temps de s'impliquer dans le recrutement

Depuis septembre, les Lakers ont plusieurs fois eu des touches avec des franchises, et notamment les Pacers pour les arrivées de Buddy Hield et de Myles Turner, en échange de Russell Westbrook. Mais à Indiana, comme ailleurs, on ne souhaite qu'une chose : les deux premiers tours de Draft des Lakers. Les dirigeants s'y accrochent alors qu'ils concernent les Drafts 2027 et 2029. C'est peut-être ce qui agace LeBron puisqu'il a des objectifs à court terme, tandis que ses dirigeants pensent à l'après-LeBron.

"Ils font ce qu'ils estiment le mieux pour l'équipe. Pour ma part, je fais ce qu'il y a de mieux pour ce vestiaire et c'est la seule chose qui me préoccupe" répond LeBron quand le journaliste insiste. "Je travaille. Je n'ai pas le temps [de m'impliquer]. On joue tous les jours, on a trois matches en quatre jours. Je n'ai pas le temps..."