Real Madrid : Arrivée imminente de Poirier

Vincent Poirier est de retour en Espagne ! Un peu moins de deux ans après son départ de Vitoria, le pivot français de 27 ans va s’engager avec le Real Madrid, selon le quotidien sportif madrilène As. Poirier est libre depuis qu’il a été coupé par les New York Knicks (sans y avoir joué) fin mars, et son émoticône « avion » publiée jeudi sur Twitter laissait présager que le natif de Clamart s’apprêtait à quitter les Etats-Unis. L’information n’a pas encore été confirmée par le Real Madrid, mais toujours selon As, le Français va signer pour la fin de cette saison, et les trois suivantes. L’arrivée de Poirier au Real la saison prochaine ne faisait guère de doutes ces derniers temps, mais le départ précipité de l’Argentin Gabriel Deck pour Oklahoma City a forcé les dirigeants merengue à faire signer Poirier dès ce mois d’avril. La date limite ayant été dépassée, le pivot français ne pourra pas disputer l’Euroligue (compétition dont il avait fini meilleur rebondeur en 2018-19) où le Real, cinquième de la saison régulière, est qualifié pour les quarts de finale. Il pourra en revanche jouer en Liga, compétition dont le Real est leader (avec deux victoires d’avance sur le Barça) à huit journées de la fin de la saison régulière. L'international aux 30 sélections devrait ainsi retrouver du temps de jeu en vue des Jeux Olympiques.

33 bouts de matchs pour Poirier

L’aventure NBA se termine donc pour Vincent Poirier (2,13m), et si ces 21 mois outre-Atlantique lui auront permis de découvrir l’envers du décor de la plus grande Ligue du monde (et aussi de devenir papa l’été dernier pendant la « bulle » d’Orlando), ils se seront avérés un échec sur le plan sportif. Recruté par Boston en juillet 2019 pour deux ans, le Français n’a joué que 22 matchs de saison régulière (plus 2 minutes en play-offs), pour 1,9 points et 2 rebonds de moyenne en 6 minutes. Envoyé à Oklahoma City en novembre, il n’a finalement jamais porté le maillot du Thunder, qui l’a envoyé à Philadelphia. Mais alors qu’il espérait avoir plus de considération que chez les Celtics, le Français n’a pas été mieux loti chez les 76ers : 10 matchs joués, pour 0,8 point et 1,4 rebonds de moyenne en 4 minutes. Il a finalement été tradé à New York le 25 mars dernier, mais n’a pas porté le maillot des Knicks non plus. La meilleure solution semblait donc un retour en Europe, et le voici désormais chez un cador du continent !