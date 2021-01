Raptors : Siakam enfin lancé ?

Quatre jours après une défaite déjà qualifiée "d’encourageante" à Phoenix (123-115), les Raptors ont encore perdu un match qu’ils auraient pu gagner dimanche soir sur le parquet des Warriors (106-105), alors qu’ils ont compté jusqu’à 17 points de retard. Pascal Siakam a même failli inscrire un buzzer beater pour donner la victoire aux siens, mais son tir en tête de raquette est ressorti et Toronto a subi sa septième défaite en neuf matchs.



Mais comme face aux Suns, le MIP (Most Improved Player) a montré qu'il était bien sur la voie du retour. Car il revient de loin. Il a ainsi connu de grandes difficultés, surtout offensivement, dans la bulle du Disney World d’Orlando, où la saison précédente avait redémarré après avoir été interrompue de longs mois en raison de la crise sanitaire. Alors qu’il tournait à 23,6 points, 7,5 rebonds et 3,6 passes en saison régulière, il a affiché en Floride des moyennes bien inférieures (16,9 points, 5,7 rebonds et 2,3 passes).

Ujiri avait confiance



S’il avait déclaré que les critiques envers le Camerounais étaient allés "trop loin", Masai Ujiri, le manager général des Raptors, expliquait à l’intersaison qu’il s’attendait à retrouver le vrai Siakam. "Je connais Pascal, on le connaît tous, et parfois on a besoin d’un coup de pied aux fesses, d’adversité, et il va rebondir, c’est sûr à 100%. Il l’a reconnu, vous l’avez vu, il a l’impression d’avoir laissé tomber l’équipe, mais on sera toujours derrière lui", confiait-il ainsi.



Et effectivement, on retrouve depuis quelques matchs le vrai Siakam, celui qui avait aidé la franchise canadienne à remporter le premier titre de son histoire en 2019, avant de devenir All-Star lors du dernier exercice. Dimanche, il a terminé avec un double-double (25 points, 11 rebonds et 3 passes), et une réussite en hausse, notamment derrière l’arc (47,4% au tir, 50% à 3 points). Dernière de la division atlantique, l’équipe entraînée par Nick Nurse aura besoin d’un Siakam à ce niveau pour remonter la pente.

