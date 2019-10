Raptors: Lowry prolonge d'un an

Kyle Lowry a prolongé d'un an son contrat avec les Toronto Raptors, indique ce lundi ESPN. Le meneur de 33 ans est désormais lié jusqu'en 2021 avec les champions en titre, qui ont perdu cet été le MVP de Finales, Kawhi Leonard.

Lowry, qui tournait la saison passée à 14,2 points et 8,7 passes de moyenne, touchera 31 millions de dollars en 2020-2021.

