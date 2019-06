Raptors-Leonard: "Quelque chose de spécial pour moi"

Pour Kawhi Leonard, élu MVP des finales NBA, ce titre de champion décroché jeudi avec les Toronto Raptors aux dépens des Golden State Warriors est une revanche sur ceux qui l’ont critiqué la saison dernière, lorsqu’il était aux San Antonio Spurs et refusait de précipiter son retour de blessure. "Cela signifie énormément, explique-t-il. L’été dernier a été compliqué. J’étais encore en rééducation, je faisais confiance aux médecins et je me suis dit que je serai de retour. Je ne pouvais pas revenir avant d’être redevenu le joueur que je suis aujourd’hui. Je voulais revenir dans le même état et dans la même forme, sans risquer de me blesser de nouveau après cinq matches."

"Je voulais être capable de jouer une saison entière – ce que j’ai fait cette année. Je n’étais pas capable de jouer 82 matches, mais j’ai été heureux d’atteindre les 60 matches. Être en capacité de remporter le titre cette année est quelque chose de spécial pour moi, parce que vous savez comment tout le monde me regardait l’année dernière. Je suis resté fidèle à moi-même, et j’ai reçu beaucoup de soutien. Et une fois que je suis arrivé ici à Toronto, ils ont tout compris, et nous sommes partis de là", ajoute l’ailier All-Star, qui récolte la deuxième bague de sa carrière, cinq ans après la première qu’il avait obtenue sous les couleurs de la franchise texane.