Champions NBA en titre, les Toronto Raptors ont offert à Pascal Siakam un contrat en or. Selon ESPN, l’intérieur camerounais (25 ans, 2,06 m) a signé une prolongation de quatre ans, avec à la clé un salaire de 130 millions de dollars, le maximum auquel il pouvait prétendre. Un chèque amplement mérité pour le MIP (joueur ayant le plus progressé) de la saison dernière, qui tournait à 16,9 points et 6,9 rebonds de moyenne par match en 2018-2019.