Qui suivre sur cette Summer League ?

La Summer League NBA a posé ses valises du côté de Las Vegas, et va duré jusqu’au 17 août prochain. Et l’objectif est multiple pour les franchises. Il va de permettre aux (haut) draftés de prendre la température de la compétition, à tester quelques potentiels cachés, en passant par relancer des joueurs du roster de la saison passée en quête de confiance. Voici quelques noms que vous pourrez "scouter" sur les jours à venir.

Numéro 1 de la dernière draft, Cade Cunningham fera ses débuts sous les couleurs des Pistons, et aura même l’occasion de faire ses premiers pas aux côtés d’une bonne partie des jeunes de la saison passée, comme Saddiq Bey ou le Français Killian Hayes. Autres rosters jeunes et survitaminés à suivre, le Magic de Cole Anthony et Jalen Suggs, ou les Rockets de Jalen Green, le numéro 2 de la draft. Chez les autres gros potentiels à suivre, on jettera un oeil sur Scottie Barnes (Raptors), Chris Duarte (Pacers), Josh Giddey (OKC) ou Jonathan Kuminga (Warriors).

Neuf Français sur le pont

Côté français, ils sont neuf à chausser les baskets dans la ville du péché. Du côté des Pistons, Killian Hayes va pouvoir continuer à grandir, tandis que Sekou Doumbouya a tout intérêt à sortir de belles feuilles, après une saison décevante. Après avoir choisi de zapper les Jeux Olympiques pour mieux se préparer, Théo Maledon fait son retour avec OKC, où l’on retrouvera également Jaylen Hoard, titulaire d’un « two way contract », qui va tenter de continuer à se rendre indispensable dans le roster. Même cas de figure pour Killian Tillie du côté de Memphis, où il sera accompagné de deux jeunes Frenchies, le tonique Yves Pons et Olivier Sarr, qui n’ont aucune assurance d’être présents la saison prochaine, mais qui vont tout faire pour taper dans l’oeil du staff.

Même constat pour Joël Ayayi du côté des Lakers et leur vieillissant roster. Enfin, Juhann Begarin, drafté en numéro 45 par les Celtics, a lui même demandé à jouer cette Summer League, même s’il devrait rester en couveuse en Europe, la saison prochaine. Enfin, on retrouvera quelques noms connus cherchant à donner un second souffle à leur carrière, à l’image de Michael Beasley (Blazers), Kenneth Faried (Blazers) ou Brandon Knight (Nets), ainsi qu’Alex Antetokounmpo (Kings) et LiAngelo Ball (Hornets), qui vont tenter de rejoindre leurs frères en NBA.