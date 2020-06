Qui est dispo pour une fin de saison ?

La free agency, comme toutes les autres étapes de la saison de NBA, a été décalée en conséquence pour s'adapter au remodelage du calendrier après la pandémie de coronavirus. Comme la draft, fixée deux jours après l'éventuel match 7 des Finales, le début de la période des transferts pour les agents libres a ainsi été programmée moins d'une semaine plus tard, exactement le 18 octobre (alors que les Finales se termineront donc, au maximum, le 13 octobre). Il n'y aura ainsi presque aucun mouvement possible avant la reprise.



Presque, car avant le 30 juillet, quand la saison régulière redémarrera à huis clos à Orlando (à Disney World) pour les 22 équipes concernées, la Ligue doit ouvrir une période de transferts afin de procéder si besoin à des réajustements, qui concerneront bien entendu les éléments déjà libres et qui n'ont pas joué cette saison - à partir du moment où ils ont déjà bénéficié dans leur carrière d'un contrat en NBA ou en G-League. Comme l'a révélé The Athletic, tous les effectifs pourront être étirés de 15 à 17 joueurs.



Trois noms se détachent : JR Smith, longtemps visé par les Lakers qui lui ont finalement préféré Waiters ; Jamal Crawford, l'historique sixième homme désormais âgé de 40 ans, qui n'a plus rejoué depuis la saison dernière à Phoenix ; et enfin DeMarcus Cousins, libéré par les Lakers après sa rupture des ligaments croisés du genou en début de saison, mais rétabli par l'heureux hasard (pour lui) de cette pause forcée de plus de quatre mois. Reste à voir s'il accepterait une pige ou préférerait profiter d'un bel allongement, aussi, du temps de récupération pour revenir totalement rétabli en début de saison 2020-2021.