Quelle fin de saison pour Sacramento ?

Quatre joueurs de Sacramento dont Buddy Hield, Jabari Parker et Alex Len ont été infectés par le Covid-19 et les installations de la franchise fermées. Mais cela n'empêche pas les Kings d'être ambitieux à quelques semaines de la reprise de la saison. Avec le format à 22 choisi par la NBA, ils ont préservé leurs chances de qualification pour les play-offs. Onzièmes à la mi-mars, les Kings ont payé cher des passages à vide en début de saison, à la fin décembre et fin janvier. 19 de leurs 36 défaites ont eu lieu lors de ces trois mauvaises séries. S'ils ne passent pas à côté de leur sujet pendant les huit matchs prévus pour accéder aux play-offs, les Californiens peuvent espérer passer le cut. C'est en tout cas l'objectif annoncé par le coach, Luke Walton. « Ce tournoi sera un challenge pour tout le monde, des équipes déjà qualifiées à celles, comme nous, qui vont essayer d'accrocher les play-offs. » Sur la route de la phase finale, Sactown a un calendrier favorable. San Antonio, Dallas, Brooklyn, Orlando, New Orleans (2 fois) mais aussi Lakers et Rockets sont au programme. En huit matchs, Buddy Hield et De'Aron Fox, les deux nouvelles stars des Kings, peuvent prouver à la Grande Ligue qu'ils forment un duo intenable.

Corey Brewer et Marvin Bagley III, facteurs X des Kings ?

En moyenne, ils sont impliqués sur 40,2 points par match. Un apport conséquent. Pour espérer briller, ils vont devoir trouver des lieutenants dignes de ce nom. Et le confinement a peut-être permis d'identifier les joueurs capables de jouer les facteurs X. Grâce à la réouverture du marché des transferts, Corey Brewer a été recruté. Son expérience va venir encadrer un vestiaire relativement jeune. Sur le terrain, son apport défensif pourrait faire la différence dans une fin de saison qui s'annonce électrique. Mais il n'est pas le seul élément de l'effectif de Sacramento qui veut prouver sa valeur.Une bonne nouvelle pour le secteur intérieur des Kings. S'il est à 100% physiquement et prêt à confirmer les éclairs parfois aperçus en saison régulière, alors il pourra aider Sacramento dans la course à la huitième place. Actuellement, les Kings ont 3,5 victoires de retard sur Memphis. Jouer le tournoi de play-in serait déjà un bon indicateur d'une progression constante et intéressante.