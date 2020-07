Quelle fin de saison pour New Orleans ?

Débuts retardés, championnat interrompu : la saison rookie de Zion Williamson ne se déroule vraiment pas comme prévu. Mais au final, le numéro 2 de la dernière draft va pouvoir faire ce qui était annoncé : tenter de porter New Orleans jusqu'aux play-offs. Pleinement remis d'une blessure qui l'a longtemps écarté des parquets, le joueur qui vient de fêter ses 20 ans est prêt à répondre aux attentes. Jazz, Grizzlies, Clippers, Wizards, Spurs, Kings (2 fois) et Magic sont prévenus. Certains observateurs affirment que parmi les prétendants au huitième rang de la Conférence Ouest, les Pelicans ont le calendrier le plus abordable. Un constat à confirmer dans la bulle quand les matchs débuteront le 30 juillet.



L'équipe bâtie autour de Zion Williamson grâce au départ d'Anthony Davis semble capable d'intégrer le top 16 de la NBA. En huit matchs, les hommes d'Alvin Gentry vont devoir combler un déficit de trois victoires sur Memphis. Une véritable course contre la montre. C'est à Orlando que les Pels vont devoir faire oublier quelques défaites évitables de la saison régulière. Quand la hype puis l'absence de Zion avaient beaucoup impacté la franchise basée en Louisiane. En huit matchs, les Pels peuvent gommer les erreurs de la saison régulière

Mais maintenant, les choses sont bien différentes. Dans la bulle de Disney, seul le terrain va compter et les Pelicans pourraient en profiter. Zion Williamson va trouver son terrain d'expression favori et ça peut faire mal à la concurrence. Le temps passé par le rookie sur le parquet devra être rentabilisé au maximum et tout sera alors possible. Derrick Favors, Jrue Holiday, Brandon Ingram, J.J. Reddick ou Lonzo Ball, ses plus fidèles coéquipiers, vont devoir briller et aider leur jeune coéquipier à briller.



Ils vont aussi devoir intégrer Sindarius Thornwell à la rotation. L'arrière a été recruté pour étoffer l'effectif en vue du sprint final. Son expérience NBA se résume à un rôle au bout du banc des Clippers entre 2017 et 2019. Mais son importance pourrait faire la différence si le Covid-19 continue de circuler au sein de l'effectif des Pels. Trois joueurs dont l'identité n'a pas été dévoilée ont été infectés. Faut-il craindre des absences ? Pour l'instant, tous les joueurs sont annoncés partants à l'exception de Darius Miller qui n'est pas encore remis d'une blessure au tendon d'Achille. Seul un membre du staff a renoncé au voyage en Floride, l'adjoint Jeff Bzdelik. Des forfaits qui pourraient ne pas être remarqués si Zion Williamson continue sur sa lancée.