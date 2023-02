Quatre équipes sur la piste de Kyrie Irving

Arrivé en NBA en 2012, Kyrie Irving n'a encore jamais joué à l'Ouest, mais il pourrait bien, dans quelques jours, changer de conférence. Quarante-huit heures après avoir demandé son transfert de Brooklyn, le meneur All-Star a mis la NBA en ébullition, et quatre franchises seraient prêts à l'accueillir. Sans surprise, ce sont quatre candidats au titre, et ils sont tous à l'Ouest.

Il y a les Lakers où il pourrait retrouver LeBron James. Ensemble, ils ont gagné le titre en 2016, avant que Irving ne décide de couper le cordon ombilical. Il s'est depuis excusé, et il se murmure que LeBron serait OK pour le voir arriver. La monnaie d'échange serait Russell Westbrook, qui pourrait donc, du même coup, retrouver Kevin Durant aux Nets.

Il y a aussi leurs voisins, les Clippers. Leur point faible se situe au poste 1, et la franchise est une habituée des transferts retentissants. Leur argument numéro 1 : la présence de Tyronn Lue, l'ancien coach des Cavaliers. Leur point faible : hormis Paul George et Kawhi Leonard, qui sont intouchables, ils n'ont pas grand chose à proposer.

Finalistes malheureux en 2021, les Suns seraient aussi intéressés par son profil, et il s'agirait pour eux d'anticiper la fin de carrière de Chris Paul. C'est risqué, mais la franchise vient de changer de propriétaire, et ce dernier pourrait frapper un grand coup pour signaler son arrivée.

Enfin, il y a Dallas avec son bouillant dirigeant Mark Cuban. C'est le plus grand spécialiste des "blockbuster trades", ces échanges à plusieurs joueurs et plusieurs équipes. Il cherche une superstar capable de soulager Luka Doncic. On doute que Irving soit compatible avec le génie slovène, mais avec Cuban, on ne peut jurer de rien...