Présaison : Memphis et Golden State, vainqueurs du jour

Suite de la présaison avec deux rencontres au programme. La première opposait les Bucks et les Grizzlies, et les stars comme Ja Morant et Giannis Antetokounmpo étaient en civil sur le banc. Même Mike Budenholzer, le coach de Milwaukee, n'était pas là car il est en convalescence après s'être fait opérer de la cheville.

L'occasion pour les rookies et les seconds couteaux de se mettre en valeur, avec Jordan Nwora (21 points) comme leader des Bucks, et le duo Grayson Allen - Sandro Mamukelashvili (15 points chacun) pour l'épauler. Les Bucks étaient d'ailleurs bien partis pour s'imposer, avec 10 points d'avance (99-89) à quatre minutes de la fin, mais les jeunes Grizzlies, Santi Aldama (13 points) et Kenny Lofton Jr. (17 points) en tête, vont leur coller un 18-3 pour s'imposer 107-102.

Au petit matin, direction le Japon, pour la deuxième manche entre les Warriors et les Wizards. Même scénario puisque les coéquipiers de Stephen Curry (17 points) s’imposent 104-95 après avoir compté jusqu'à 16 points de retard dans le dernier quart-temps.

Comme Stephen Curry, limité à 16 minutes, Draymond Green, Andrew Wiggins et Kevon Looney n’ont joué qu’en première mi-temps, et ce sont les rookies et les "sophomores" de l’équipe qui ont fait la différence avec le rookie Patrick Baldwin Jr. et Moses Moody, auteurs de 12 points chacun. A Washington, Kristaps Porzingis (18 points) et Rui Hachimura (11 points, 10 rebonds) sont les plus en vue.