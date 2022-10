Présaison : les Knicks ont séduit leur coach

Rentrée réussie pour les Knicks, vainqueurs 117-96 des Pistons de Killian Hayes (11 points). Le public newyorkais était venue en masse découvrir sa nouvelle formation, ou plutôt son nouveau meneur, Jalen Brunson. Recrue phare de l'intersaison moyennant 100 millions de dollars sur quatre ans, l'ancien meneur de Dallas a séduit par son leadership et son jeu avec 16 points, 5 passes à 7 sur 9 aux tirs.

Après un premier quart-temps équilibré, les joueurs de Tom Thibodeau ont pris le large grâce à leurs remplaçants avec l'agressivité d'Immanuel Quickley, les 3-points de l'intérieur fuyant Isaiah Hartenstein ou encore l'opportunisme de Miles "Deuce" McBride. A leurs côtés, Evan Fournier a montré l'exemple en défense, comme sur ce contre sur une tentative à 3-points de Bojan Bogdanovic.

Un match plein des Knicks avec un RJ Barrett et un Julius Randle bien plus disciplinés grâce à la présence de Brunson pour créer et organiser le jeu. "Il y a eu beaucoup de bonnes choses, comme le début du match, et j'ai aimé la façon dont nous avons commencé le troisième quart-temps, avec de l'altruisme, et cela commence avec [Brunson]", a déclaré l'entraîneur Tom Thibodeau. "Quand il nous lance et que nous arrivons à faire des stops défensifs, à remonter le terrain et à partager le ballon, alors le jeu devient facile pour tout le monde."

Côté Detroit, seuls les rookies Jaden Ivey et Jalen Duren ont surnagé, tandis que Cade Cunningham est passé à côté de son match avec un 3 sur 12 aux tirs et 4 balles perdues.