Malgré la crise qui oppose la NBA et la Chine, le premier des deux matches de pré-saison entre les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets, jeudi à Shanghai, sera maintenu, indique le site The Athletic. En revanche, la télévision chinoise ne devrait pas diffuser cette rencontre. Les deux équipes doivent normalement s’affronter de nouveau samedi à Shenzhen.