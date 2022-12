Pourquoi Ja Morant s'est fait expulser ?

Il reste moins d'une minute à jouer en première mi-temps, du côté d'Oklahoma City. Les Grizzlies ne sont pas dans un bon soir, et après une faute non sifflée sur l'une de ses pénétrations, Ja Morant s'en va dire ce qu'il pense à l'arbitre. Il écope d'une faute technique. On pense que l'histoire est terminée et que le joueur a compris le message. Sauf que dix secondes plus tard, il écope d'une deuxième faute technique. En NBA, c'est synonyme d'expulsion.

Ja Morant va voir l'arbitre. Il sourit car il ne comprend pas. Il se demande s'il n'y a pas erreur sur la personne. Ses coéquipiers le rejoignent pour avoir des explications, mais l'arbitre confirme que Morant est expulsé et il doit donc quitter le terrain. Que s'est-il passé ?

"J'ai pris ma première technique pour avoir dit j'avais été touché à ma put... de tête. Je ne l'ai pas insulté" promet Morant. "Pour l'autre, je prends une technique alors que je discute avec une fan. J'ai le sentiment que lorsque les fans viennent et qu'ils achètent leurs places en ligne, ce n'est pas pour voir Ray Acosta (le nom de l'arbitre)..."

La spectatrice s'en veut

Dans le rapport de l'arbitre, publié après la rencontre, le délégué écrit que Morant a pris sa deuxième technique pour avoir "questionné l'intégrité de l'arbitre". Une version que confirme à demi-mots la spectatrice. "J'ai juste dit à Ja : 'Allez !'" raconte-t-elle dans The Oklahoman. "Il s'est retourné vers moi, et il m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas faire grand chose car les arbitres avaient oublié de siffler."

Morant a dû le dire de façon moins polie et l'arbitre, susceptible, l'a donc expulsé. Quant à la spectatrice en question, qui s'en voulait d'avoir provoqué l'expulsion de son joueur préféré, elle a eu la surprise de recevoir un coup de fil de Morant après le match.