Pourquoi Duncan Robinson a chambré le public de Boston

« C’était limite parce que dans l’idéal, il faut scorer une vingtaine de points pour pouvoir le faire. » Duncan Robinson ne s’est pourtant pas privé de chambrer le public de Boston alors qu’il s’apprêtait à finir ce match 7, largement remporté par son équipe, avec dix unités au compteur.

« Donc le faire avec dix points, sur un layup dans le dos de la défense, ce n’est pas vraiment ce que j’avais imaginé… », poursuit le shooteur du Heat qui s’est ainsi permis de tendre l’oreille vers un public déjà climatisé par la tournure des événements et l’élimination à venir de leurs favoris.

L’explication ? « Ça vient peut-être de quelqu’un avec qui j’étais au lycée, parce que j’ai toujours le même numéro. Mon numéro de téléphone a été lâché dans un groupe de discussion, quelque part. Un gros groupe de discussion, décrit Robinson. Donc quand on a perdu le Game 6, mon téléphone était surchargé d’appels […] Il y avait genre 70 messages. Donc je me demande ce qu’il se passe. En plus, je suis énervé parce qu’on sort de cette défaite, et j’ai raté des tirs importants. »

Seulement le geste de celui qui a grandi dans le New Hampshire, à une heure de route de Boston, n’est pas très bien passé. « Vous seriez choqués de savoir combien de gens l’ont mal pris, rapporte-il. J’en ai beaucoup entendu parler. C’était très partagé. Certains ont beaucoup aimé et d’autres, près de chez moi, ont dit que ce n’était pas nécessaire ou que ça manquait de classe. Mais bon, c’est comme ça … »