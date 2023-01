Pour son grand retour, Andre Iguodala dépanne sous les panneaux

Alors qu'il vient seulement de débuter sa saison, Andre Iguodala est déjà obligé de jouer les pompiers de service. En sortie de banc sur de courtes séquences, il a l'habitude depuis l'an passé d'apporter de la défense sur les meilleurs extérieurs adverses, et de la lecture de jeu en attaque. Désormais, il doit se transformer en intérieur. Du haut de son 1m98, c'est évidemment tout nouveau pour lui alors qui fêtera ses 39 ans dans 15 jours.

"Il est notre troisième intérieur pour le moment. Je ne sais pas si ça va continuer à être le schéma de rotation" prévient Steve Kerr, qui doit composer avec les absences de James Wiseman et de JaMychal Green.. "On apprécie d'avoir Looney ou Draymond sur le terrain en permanence. Donc Andre remplace Loon en début de match, joue au poste 4 et Draymond au poste 5. Puis Loon revient pour Draymond, Andre reste dans cette configuration et joue avec Loon. »

Pour l'instant, Iguodala n'a repris que depuis trois matches, et il est difficile d'y voir un plan sur le moyen-terme. D'autant que l'intéressé n'envisage pas de s'installer dans la raquette pour finir sa carrière. Puisque "Iggy" devrait tirer sa révérence à la fin de la saison.

« Je n’aime pas être intérieur. Mais je sais comment m'y faire. C’est presque comme si tu étais puni pour être bon dans ton travail. Je dis ça en plaisantant. Mais je n’aime pas ça. Je défendais DeMarcus (Cousins) au premier tour l’année dernière » rappelle-t-il, tout en expliquant qu'il préfère défendre sur des arrières, même plus rapides que lui. « J’ai besoin de me fatiguer, j’aime l’être. En défendant sur ces pivots, je peux vraiment être relax. »