Pour les Clippers, plus dure est la chute

En signant Kawhi Leonard et Paul George l'été dernier, les Clippers espéraient remporter le titre NBA pour la première fois de leur histoire. Au bout d'une saison particulière, terminée dans une bulle à Orlando après une interruption à cause du Covid-19, il n'y a même pas eu une finale de conférence. La déception est aussi grande que l'effectif était de qualité. Malgré les grandes manœuvres réalisées, la franchise de Los Angeles a échoué. Encore. Pour l'équipe dirigée par Doc Rivers, décevoir est devenu une habitude. Contre-performer un art. La free-agency XXL de l'été 2019 n'aura pas permis de se débarrasser de cette étiquette de looser. Pire. Le scénario de la série contre Denver Nuggets, une élimination après avoir mené 3-1, renforce cette mauvaise réputation qu'il va être difficile de faire oublier. La franchise de LA est la première à perdre deux séries de play-offs après avoir mené 3-1 au XXIe siècle. Pas vraiment le genre d'exploits pour lequel elle avait signé en juillet dernier.

Un huitième échec en demi-finale de conférence



L'été dernier, Steve Ballmer, le propriétaire de la franchise, a construit une équipe. Mais il n'a pas réussi à écrire l'histoire. Le palmarès des Clippers est toujours vierge. Cette saison, Lob City a peut-être connu son meilleur classement en saison régulière, elle a échoué pour la huitième fois de son histoire aux portes de la finale de conférence ouest. C'est toujours mieux que les 20 saisons passées sans série de play-offs après le déménagement à Los Angeles mais c'est tellement en-dessous de ses ambitions récentes. L'espoir de battre les Lakers pour s'affirmer comme la franchise numéro 1 de la cité des Anges aura été vain. Kawhi Leonard, Paul George et Lou Williams n'auront pas réussi à faire mieux qu'Elton Brand, Chris Paul, Blake Griffin ou DeAndre Jordan. Les Clippers se sont découverts une attractivité nouvelle mais ils n'ont pas eu l'occasion de goûter à des succès nouveaux. Il n'y a plus de temps à perdre, les coéquipiers de Joakim Noah doivent rebondir.

Chez les Clippers, il y a urgence

Si le travail réalisé sur le terrain depuis un an a porté ses fruits, le chantier qui attend les Clippers se trouve désormais dans les têtes. Il y a eu comme un blocage mental au moment de conclure cette série qui a finalement été balancée. Comme si la culture de la défaite de la franchise avait d'un coup paralysé des joueurs de calibre all-star comme Paul George ou Kawhi Leonard. Le staff va maintenant devoir trouver les leviers nécessaires pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. Et vite. Il y a déjà urgence dans une équipe où ses deux plus célèbres recrues peuvent tester le marché l'été prochain. Il y a un an, les Clippers ont tout tenté pour gagner. Dans une saison, ils pourraient perdre encore plus que d'habitude.