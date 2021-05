Pour LeBron James, Stephen Curry est le MVP

Le premier "play-in tournament" de l’histoire de la NBA va donc donner lieu à un énorme choc mercredi prochain dans la conférence Ouest. Si les Lakers ont dominé les Pelicans dimanche soir (98-110), les Blazers l’ont aussi emporté, face à des Nuggets démobilisés (132-116), pour conserver leur sixième place. Les champions en titre terminent donc au septième rang et affronteront les Warriors, vainqueurs des Grizzlies un peu plus tôt lors d’un choc pour la huitième place (113-101).



Une rencontre où Stephen Curry a encore fait des étincelles. Auteur de 46 points, 9 passes et 7 rebonds, il a décroché son deuxième titre de meilleur marqueur de la ligue avec une impressionnante moyenne de points (31,8), devant Bradley Beal (31,4 points/match). De quoi épater son jeune adversaire, le prometteur Ja Morant, pour qui Curry est indéniablement le MVP de la saison, un titre qu’il a déjà remporté à deux reprises (2015, 2016). Un avis partagé par LeBron James.

Une estime réciproque

"Pour moi, on affronte, avec Steph, le MVP de l’année. Il faut est prêt à tout face à eux. Ils ont un ADN de champion, a-t-il ainsi déclaré, après s’être refait mal à la cheville. Personne ne croyait en lui cette année. Tout le monde disait : « Maintenant que Klay (Thompson, ndlr) est blessé, est-ce que Steph peut mener une équipe tout seul ? Que va-t-il faire ? Peut-il porter une équipe tout seul ? Peut-il emmener une équipe en play-offs ? » Il a fait tout ça, et bien plus."



Une estime réciproque entre les deux hommes, coéquipiers lors du dernier All-Star Game, comme l’avait expliqué Curry un peu plus tôt. "On s’attend à quelque chose de grand. C’est que j’ai préféré lorsque j’ai disputé les Finales contre lui et ses équipes de Cleveland. Le niveau d’intensité est différent, il y a de l’excitation et un sentiment d’urgence, parce que vous savez à quel point il faut être bon pour gagner des matchs comme ça", a-t-il ainsi lâché, interrogé sur cet affrontement qui promet beaucoup. Le vainqueur de ce match décrochera la septième place qualificative pour les play-offs, alors que le perdant aura une deuxième manche face au gagnant du duel entre Memphis (9e) et San Antonio (10e). Et si Curry est dans la discussion, Nikola Jokic reste le grand favori pour ce titre de meilleur joueur de la saison.