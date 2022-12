Pour la NBA, les marchers étaient hors de contrôle et il fallait donc agir

Il est clair que les arbitres de la NBA ont eu pour consigne de faire mieux respecter la règle du marcher depuis le début de la saison. Les coups de sifflet se multiplient ainsi, et si ça grogne chez les joueurs, Joe Dumars assure que c’était devenu nécessaire.

« En arrivant dans les bureaux de la NBA, j'ai réalisé qu’il y a des débats permanents à propos des règles et des points sur lesquels appuyer. Et l'un de ces points était de dire qu’il fallait commencer à siffler ces troisième, quatrième, voire parfois cinquième pas qu’un joueur pouvait faire » explique le vice-président exécutif de la ligue. « C’est inacceptable. C’était l’un des messages importants au début de la saison. Le message adressé aux arbitres était le suivant : 'Si vous voyez quelque chose, sifflez-le. Ne l'inventez pas, ne le cherchez pas s'il n'est pas là. Mais si vous le voyez, sifflez-le' », a-t-il expliqué. « Certains demandent ce qu’il se passe avec les marchers. Je leur réponds : 'Vous parlez des troisième et quatrième pas ? C’est justement pour ça qu’on les siffle'. C’est un point sur lequel on a insisté, et les joueurs vont s’ajuster. Ils le font toujours ».

L’ancien « Bad Boy » de Detroit reconnait tout de même que ça risque de demander un certain temps d’adaptation, les joueurs ayant pris l’habitude de disposer d’un ou plusieurs pas supplémentaires pour attaquer les défenseurs adverses…

« J'étais en réunion la semaine dernière et j'ai fait une présentation à ce sujet. Et j’ai dit ceci : 'De tous les points sur lesquels nous avons mis l'accent, la liberté de mouvement, les mouvements offensifs non naturels, toutes ces choses, celui qui prendra le plus de temps sera le marcher. Vous avez des gars qui font ces mouvements depuis qu'ils sont adolescents, depuis qu'ils sont gamins. Ils ont vu des gars faire ces mouvements et ils ont grandi en faisant ces mouvements. Donc c'est codé en eux de faire ces mouvements. Et maintenant on leur dit : 'Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire trois ou quatre pas'. Donc les joueurs vont s'adapter, ils vont y arriver, mais je crois fermement que c'est ce qui va prendre le plus de temps aux joueurs ».