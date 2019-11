Porzingis encense Ntilikina

Auteur d’un match plein vendredi soir lors de la victoire 106-102 de ses Knicks sur le parquet des Mavericks, Frank Ntilikina (14 points, 6 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et 3 contres en 38 minutes) a reçu les félicitations de son coach, David Fizdale, mais aussi celle de son ancien coéquipier à New York, aujourd’hui à Dallas et sur qui il a bien failli dunker: Kristaps Porzingis.

"Frank a fait un super match. Je sais qu’il bosse dur, je connais son éthique de travail et son état d’esprit. Je suis heureux de le voir jouer, et bien jouer. Il a toujours répondu présent défensivement, et, ce soir, aussi offensivement. C’est bon de le voir enfin montrer ce qu’il peut faire. C’est juste dommage que ce soit contre nous", a commenté l’intérieur letton, rapporte le New York Post.