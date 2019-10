Poirier, une occasion à saisir ?

La première sortie de Vincent Poirier sous le maillot des Celtics ne restera pas dans les annales. Un rebond et une interception, telles ont en effet été les statistiques de l'intérieur tricolore lors du succès arraché sur le fil par Boston face à Charlotte (107-106). Difficile, il est vrai, de faire plus avec un temps de jeu limité à six minutes. "Il a été bon. J’ai trouvé qu’il a joué dur, qu’il était aux bons endroits en défense, et qu'il lisait bien nos couvertures. Lorsqu’il était sur le terrain, j'ai également constaté que notre défense sur pick-and-roll était bonne et c’est très important", n'en a pas moins apprécié Brad Stevens dans des propos relatés par Masslive.

Et tout porte à croire que l'ancien joueur de Levallois devrait voit son temps de jeu augmenter. La faute à la blessure à l'aine du jeune Robert Williams, attendu pour être le titulaire au poste 5. Si la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue, il n'en devrait pas moins manquer les prochains matches, dont le déplacement à Orlando, vendredi. Et alors que la logique voudrait qu'Enes Kanter, sa doublure désignée, soit promu dans le cinq de départ, l'entraîneur des Celtics voit les choses autrement, convaincu que l'intérieur turc est plus utile en sortant du banc.

"Enes fait certaines choses très bien, qui sont même uniques, et il jouera évidemment. Mais on essaie de voir si ses qualités sont mieux avec le cinq de départ ou si c’est mieux sans, et si on doit davantage passer par lui pour jouer au poste bas, et ce genre de choses, a en effet expliqué le coach des Celtics. Et c’est sans doute le cas si on continue de débuter avec tous ces joueurs à l’aile. On verra comment ça évolue dans les deux prochaines semaines." Quoiqu'il arrive, Vincent Poirier aura l'occasion de se montrer.