Players Of The Week : le doublé pour Joel Embiid et Domantas Sabonis

On prend les mêmes, et on recommence ! Pour les trophées de Player Of The Week, la NBA a décidé de récompenser les mêmes joueurs que la semaine dernière, et il s'agit donc de Joel Embiid pour la côte Est, et de Domantas Sabonis pour l'Ouest. Les deux pivots dominent la NBA depuis 15 jours, chacun à leur manière;

Ainsi, à la tête des Sixers, Embiid a terminé la semaine à 35 points, 12.7 rebonds et 3.3 contres de moyenne. Meilleur marqueur de la NBA, le pivot camerounais est désormais le favori des bookmakers pour être MVP, et succéder à Nikola Jokic. Sous son impulsion, Philadelphie reste sur huit victoires d'affilée, et la franchise vient de dépasser les Celtics au classement.

A l'Ouest, les Kings de Domantas Sabonis sont aussi 2e, et le Lituanien est devenu un spécialiste du "triple-double", au point d'avoir le deuxième meilleur total de toute la NBA pour la saison en cours. Pour preuve, il termine la semaine écoulée avec 22.8 points, 16 rebonds et 10 passes de moyenne ! Meilleur rebondeur de la NBA, Sabonis est aussi le 1er aux "double-double". C'est la 3e fois qu'il remporte ce trophée cette saison, et dans son sillage, les Kings sont assurés de terminer la saison avec un bilan positif. Une première depuis 2006.