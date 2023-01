Players Of The Month : Joel Embiid accompagne Luke Doncic

Début de mois oblige, la NBA a décerné les trophées de Player Of The Month pour chacune des conférences. A l'Ouest, pas vraiment de surprise puisque la ligue a opté pour Luka Doncic, élu la veille meilleur joueur de la semaine. Le Slovène a signé quelques unes des plus belles perf' du mois, avec un triple doublé insensé à 60 points, et il termine le mois avec 35.1 points, 9.3 passes et 8.5 rebonds de moyenne.

Le leader de Dallas a remporté 11 matches sur 15 lorsqu'il était sur le terrain, et il a été plutôt adroit avec 52% aux tirs, 42% à 3-points et 75% aux lancers-francs. Il a signé trois matches à 50 points et plus, dont bien sûr ce triple-double à 60 points, 21 rebonds et 10 passes face aux Knicks. C'était mardi dernier.

A l'Est, une demi-surprise puisque c'est Joel Embiid qui succède à Jayson Tatum, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes : le pivot des Sixers mérite amplement sa récompense avec 35.4 points, 9.9 rebonds et 4.2 passes, 1.3 interception et 1.8 contre par match. Lui aussi est adroit avec 54.5% aux tirs, 42% à 3-points et 86% aux lancers-francs.

Embiid dépasse la barre des 44 points à trois reprises, avec une pointe à 53 points contre Charlotte, le 11 décembre dernier. Ménagé, Embiid n'a joué que 13 matches en décembre, et il en a remporté 9. Une beau ratio qui a permis aux Sixers de retrouver le Top 5 de la conférence Est.