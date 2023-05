PJ Tucker a « secoué » Joel Embiid

« Personne ne peut tenir Joel en un contre un. » PJ Tucker en est persuadé et il n’a pas hésité à le rappeler au principal intéressé, Joel Embiid. À une minute de la fin du match 4 face aux Celtics, Tucker a arraché un rebond offensif, sur un tir manqué de Tobias Harris, et a marqué sous le cercle malgré la faute.

Dans la foulée de ce « 2+1 », le vétéran des Sixers est allé dire deux mots à son coéquipier qui n’avait pas pris le tir quelques secondes plus tôt, lors de la même possession, malgré plusieurs feintes devant Al Horford. Or, selon Tucker, « il n'y a aucun moyen » de défendre sur le pivot.

« Ce n'est pas manquer de respect à Al ou qui que ce soit d'autre, poursuit le joueur de 38 ans. Mais j'ai défendu sur lui durant de nombreuses années, et quand il est agressif et sûr de lui, c'est impossible. Je l'ai vu deux ou trois fois de suite ne pas le faire, on ne peut pas se le permettre. Pas avec une saison en jeu. »

Seulement Embiid confie avoir été fatigué en fin de rencontre, usé par la solide défense d’Al Horford tout au long de la soirée. « Le fait d'avoir beaucoup joué m'a un peu usé vers la fin. J'ai récupéré en prolongation et j'ai recommencé à être agressif », estime le pivot qui a terminé, en 46 minutes, avec 34 points (mais 11/26 aux tirs), 13 rebonds, la passe décisive pour le shoot clé de James Harden, après avoir attiré la prise à deux.

« On a fait les bons choix quand on en avait besoin. PJ a pris un gros rebond offensif, le tir de James évidemment. Ils ont rentré beaucoup de tirs difficiles toute la soirée. On a tenu bon, c'est ce qu'on a fait tout au long de la saison. Se serrer les coudes, se battre contre n'importe quoi - être menés de cinq points à deux minutes de la fin - c'est énorme pour nous. On sait qu'on n'a pas joué à notre meilleur niveau », développe l'intérieur, qui a trouvé « terrible » sa performance personnelle.