Phoenix : Chris Paul absent au moins une semaine

Ce n'est pas certain que l'on revoie Chris Paul sur un terrain cette saison... C'est hélas une habitude en playoffs puisque le meneur des Suns souffre d'une lésion à l'adducteur gauche, et le staff médical a annoncé qu'il serait absent pour au moins une semaine. Ce qui signifie déjà qu'il va manquer les Game 3 et 4 disputés à Phoenix, mais aussi un éventuel Game 5 à Denver.

C'est un énorme coup dur pour les Suns qui apparaissaient comme les favoris à l'Ouest depuis l'arrivée de Kevin Durant. Ils avaient dominé les Clippers et on les pensait capable de prendre le dessus sur les Nuggets. Sauf que la maladresse de Kevin Durant et le manque d'idées en attaque les placent déjà dos au mur puisqu'ils sont menés 2-0. Et pour ne rien arranger, ils devront donc tenter de sauver leur peau sans Chris Paul...

Pour le remplacer, plusieurs options. Monty Williams peut donner les clés de l'équipe à Devin Booker, et il l'a déjà fait dans le passé. Plus raisonnablement, il peut faire du poste pour poste avec Cameron Payne, mais la doublure de Chris Paul n'est pas au mieux dans ces playoffs.

Quoi qu'il en soit, si les Suns veulent éventuellement revoir Chris Paul dans cette série, il leur faudra gagner au moins deux matches. Mais à bientôt 38 ans, on ne guérit pas aussi vite qu'à 25, et ce n'est vraiment pas certain qu'il soit rétabli dans une semaine.