Phoenix, au plaisir des fans

Ils attendaient ça depuis près d’un an. Depuis le 8 mars 2020, et un match contre les Bucks, les Suns n’en avaient plus disputé devant leur public. L'équipe de l’Arizona a bien prouvé qu’elle pouvait faire sans, notamment lors de la fin de saison dernière dans la bulle du Disney World d’Orlando, où elle avait remporté ses huit matchs sans toutefois parvenir à accrocher les play-offs. Dimanche, 1493 spectateurs ont pris place dans les travées de la PHX Arena pour la réception des Celtics, avec de nombreuses invitations réservées au personnel de santé.

Bridges : "Heureux qu'ils soient de retour"



Et les joueurs de Monty Williams n’ont pas déçu, remportant une cinquième victoire en six matchs (100-91) pour prendre seuls la quatrième place de la conférence Ouest, avec 13 succès pour 9 défaites. "C’était génial, a apprécié Williams. De voir des vraies personnes dans les tribunes et non pas des supporters en carton, c’est nouveau pour nous." Meilleur marqueur de Phoenix, Mikal Bridges (19 points et 9 rebonds) a aussi aimé ce retour. "Ça m’a manqué de pas entendre la foule quand je marque. C’était top. Je suis heureux qu’ils soient de retour et j’ai hâte de revoir la salle pleine."

Une marque bien répartie



Des fans qu’ils ont pourtant bien failli décevoir après avoir compté jusqu’à 17 points d’avance, et vu cet écart redescendre à 3 points dans les dernières minutes. Mais Devin Booker (18 points et 11 passes) ne s’est pas manqué, contrairement à Jayson Tatum (23 points), meilleur marqueur du match mais qui a raté un 3 points qui aurait pu relancer le suspense. Outre Bridges et Booker, trois autres Suns ont au moins atteint les 15 points : Chris Paul (15 points), DeAndre Ayton (16 points et 11 rebonds) et Cameron Johnson (17 points). Une marque bien répartie pour une équipe qui va tenter de confirmer la nuit prochaine face aux Cavs. Battue à quatre reprises lors de ses six derniers matchs, la franchise de Boston (12-10) est elle attendue au tournant mardi soir à Salt Lake City, pour la fin de son road trip.