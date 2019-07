Pelicans: Zion Williamson déjà blessé

Déjà préservé lors de la deuxième période du match entre ses Pelicans et les Knicks vendredi après un choc au genou, Zion Williamson, numéro un de la dernière draft, ne rejouera plus durant la Summer League, annonce la franchise de la Nouvelle-Orléans.

L’ancien joueur de Duke, annoncé comme le plus prometteur de ces dernières années, est touché au genou gauche.

Injury Update:



Zion Williamson, who left last night’s game against the Knicks with a bruised left knee, will not participate in the remainder of the NBA Summer League, David Griffin announced today.



Statement from Griffin: pic.twitter.com/cfxWvldTTv