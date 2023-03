Paul George croit toujours dans ses Clippers

Pendant que les Suns enchaînent les victoires depuis l'arrivée de Kevin Durant, les Clippers traversent leur pire période de la saison avec cinq revers de suite. Si les dirigeants ont frappé fort de la « trade deadline » avec les arrivées de Mason Plumlee (Hornets), Eric Gordon (Rockets), Bones Hyland (Nuggets) et Russell Westbrook (Lakers), les effets ne sont pas encore visibles. Pour preuve, Westbrook n'a toujours pas gagné sous les nouvelles couleurs.

« On est proche… Les défaites font mal, mais on a eu des de très bonnes séquences, et on a affronté de bonnes équipes » rappelle Tyronn Lue après la défaite sur le fil face aux Kings. « Mon boulot est de voir où nous en sommes après l’arrivée de nouveaux éléments qui ne savaient pas ce qu’on attendait d’eux en attaque et en défense. Je trouve que nos recrues font du bon travail, et c’est à moi d’essayer de les mettre au niveau et de faire en sorte qu’on continue à réaliser de bonnes choses. »

Ce que le coach des Clippers ne mentionne pas, c'est qu'il doit composer sans deux titulaires et son 6e homme (Ivica Zubac, Marcus Morris et Norman Powell), et que Kawhi Leonard ne peut toujours pas disputer les back-to-back. Impossible dans ces conditions de trouver de la constance et d'intégrer les petits nouveaux. Mais Paul George y croit toujours, et les Clippers ont 20 matches pour sauver leur saison.

« Je pense qu’il faut un certain temps pour poser son empreinte sur une équipe qui est déjà en place et qui joue d’une certaine façon » insiste Paul George. « Donc vous savez, je pense que c’est ce qu’on traverse actuellement, mais je le répète, on est là… On a devant les yeux notre objectif. Je continue de croire qu’on sera une équipe difficile à battre sur une série de sept matches. Ces défaites difficiles sont autant de leçons à retenir, sur la manière de bien finir les matches. On ne l’a pas encore fait, mais je suis sûr qu’on va y arriver. Et quand on le fera, on sera plus à l’aise et plus confiants pour ces moments-là. »