Pat Riley toujours aussi ambitieux

Pour la 19e fois de sa carrière (comme joueur, coach et dirigeant !), Pat Riley a disputé une finale NBA, et il entend bien atteindre le seuil des 20 Finals la saison prochaine. C'est en substance ce qu'il a déclaré mardi lors d'une conférence de presse.

« Cette année, nous avons connu des hauts et des bas incroyables. Cela tient en grande partie aux matches ratés (par des joueurs). Je n’avais jamais vécu une année comme celle-ci lors d'un parcours de playoffs. (...) Nous avons vécu une année formidable. Nous construisons la cinquième équipe pour viser le titre. Je n’ai pas d’autre projet que celui-là. »

Même si sa marge de manoeuvre est limitée, Riley entend bien améliorer son effectif, et mieux entourer Jimmy Butler. L'arrière de Miami est une superstar et l'un des plus grands leaders de sa génération. Il suffit juste de lui trouver un "Lieutenant" supplémentaire pour l'épauler. "J'aimerais lui apporter davantage de soutien. J'aimerais pouvoir choisir ce joueur qui sera son parfait complément, mais ce n'est pas facile. Je travaille dessus".

Une chose est sûre, Bam Adebayo et Tyler Herro sont intouchables. ""On possède un bon noyau de jeunes joueurs, ce qu'on n'avait pas auparavant. Il y a Bam et Tyler qui sont jeunes et qui sont devenus des stars. On a une très bonne base avec Bam et Tyler, et on a une grande superstar avec Jimmy Butler".