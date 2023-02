Passes en carrière : LeBron James dans le Top 4 de l'histoire de la NBA

Dans ce Madison Square Garden qu'il aime tant, LeBron James a signé cette nuit son premier triple-double de la soirée dans la victoire des Lakers face aux Knicks. Auteur de 28 points, il n'est plus qu'à 89 points du record absolu de Kareem Abdul-Jabbar, et en attendant de le dépasser, et de devenir le meilleur marqueur de l'histoire, l'ailier des Lakers a grimpé quelques places dans un autre classement.

Avec ses 11 passes, LeBron est ainsi devenu le 4e meilleur passeur de l'histoire de la NBA, et avec ses 10 338 passes en carrière, il double dans la même soirée Steve Nash et Mark Jackson. Devant lui, John Stockton, Jason Kidd et son ami Chris Paul. Ce sera compliqué de grimper sur le podium, mais avec LeBron, il ne faut jurer de rien...

À force d’être le nez collé sur le record mythique de Kareem Abdul-Jabbar, on en avait oublié que LeBron James continuait de grimper dans d’autres classements statistiques. La preuve avec cette victoire face aux Knicks puisque son premier triple-double de la saison lui permet de devenir le 4e meilleur passeur de l’histoire !

Dans le Top 5 de l'histoire aux points et aux passes

« C'est génial car j'ai toujours pratiqué ce sport pour impliquer les autres » a-t-il réagi à propos de cette belle 4e place, avant de rappeler qu'il ne court pas après les records et les trophées individuels. « Je n’en suis pas arrivé à ce stade de ma carrière pour penser aux records et au nombre de points que j’ai. Je joue simplement le match comme il faut. J’aborde chaque match avec la seule volonté d’essayer d’être une triple menace aux points, au rebond, aux passes et en défense, et le reste se fera de lui-même. »

Aujourd'hui, LeBron James est le seul joueur présent dans le Top 5 des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs. C'est dire si c'est un joueur complet, et dans l'histoire, ils n'étaient que quatre, avant lui, à avoir réussi cette performance : Bob Cousy, Dolph Schayes, Jerry West et Oscar Robertson. C'était il y a plus d'un demi-siècle, et ça donne une meilleure idée de l'exploit statistique de LeBron James.