Pas de Zion Williamson au All-Star Game non plus

Ce n’est pas une surprise car cela fait plus d’un mois qu’on ne l’a pas vu sur les terrains NBA. Touché aux ischio-jambiers, Zion Williamson n’avait plus que trois matchs pour revenir avant la pause du All-Star Weekend. Finalement, son coach Willie Green annonce qu’il ne pourra pas reprendre avant la coupure… et qu’il ne jouera pas le match des étoiles non plus.

Zion Williamson avait pourtant été nommé parmi les titulaires du All-Star Game, grâce à ses 26.0 points, 7.0 rebonds et 4.6 passes de moyenne.

Au moment de sa blessure, les Pelicans étaient à la 3e place de la conférence Ouest, à un petit match seulement de Denver au sommet. L’équipe a plongé en l’absence de son ailier fort, avec notamment dix défaites consécutives qui l’ont ramené à la 8e place à l’heure actuelle, avec un bilan tout juste équilibré de 29 victoires pour 27 défaites.

Pour Adam Silver, c'est donc un troisième joueur à remplacer pour le match des étoiles, puisque Kevin Durant et Stephen Curry ne pourront pas non plus y être.