Pas de cassure aux Celtics pour Jaylen Brown

Après trois défaites consécutives en ouverture de la finale de conférence Est, les Celtics étaient au bord de l’implosion. Forcément, les rumeurs ont commencé à affluer sur la mauvaise entente au sein du groupe. Après la victoire du Game 4, Jaylen Brown a donc tenu à mettre les choses au clair.

« Il est évident que nous n’avons pas été à la hauteur lors des trois premiers matches, et on a commencé à entendre toutes ces histoires à propos de X, Y et Z », regrette-t-il. « Qui sait d’où elles viennent ? Mais 99% d’entre elles ne sont pas vraies du tout. »

L’arrière/ailier explique ainsi que les Celtics se sont réunis pour discuter.

« Nous sommes restés ensemble, nous avons discuté, car souvent, lorsque vous êtes menés 3-0, vous voyez les vestiaires se désunir. Nous voulions nous assurer que nous restions soudés. Nous voulions être sûrs de nous regarder dans les yeux et de donner le meilleur de nous-mêmes. Je suis fier de notre groupe pour cela, car on voit des équipes qui, dos au mur, s’effondrent. Ce n’est pas ce que vous avez vu ce soir. Vous nous avez vus nous serrer les coudes, défendre, faire les bons choix, et je pense que cela en dit long sur notre caractère. Surtout dans un match où la saison était en jeu et alors que tout allait mal. »