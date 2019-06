Parker: "Ça fait longtemps que j’y pense"

Officiellement retraité depuis lundi, Tony Parker n’a pas pris cette décision sur un coup de tête. Son passage l’été dernier des San Antonio Spurs, où il avait joué le titre pendant dix-sept saisons, aux Charlotte Hornets, où il n’a pas atteint les playoffs, a été difficile à vivre pour ce grand compétiteur, qui en est donc venu à la conclusion qu’il était temps pour lui de mettre un terme à sa carrière. A 37 ans.

"Ça fait longtemps que j’y pense et je trouvais que c’était le bon moment, a confié le désormais ex-meneur de jeu sur Europe 1. J’y ai longtemps réfléchi et ça ne m’intéresse pas de jouer au basket si je ne suis pas moi-même, si je ne suis pas Tony Parker et si on n’essaie pas de gagner un titre. Je me suis longtemps préparer pour l’après-carrière et je suis très excité pour le futur et tous mes projets."