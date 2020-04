O'Neal pense que ses Lakers auraient battu les Bulls de Jordan en 1998

Toujours aussi sûr de ses forces passées, Shaquille O'Neal a osé pour ESPN un comparatif entre ses Lakers, triples champions de 2000 à 2002, et les Chicago Bulls de Michael Jordan en 1998, l'année du dernier des six titres (après 1991, 1992, 1993, 1996 et 1997). « On les aurait facilement dominés, assure l'ancien pivot. Luc Longley, Bill Wennington et Bill Cartwright, je les aurais détruits ! L'autre chose qu'il faut se demander, c'est de quel côté serait Phil Jackson. » Le mentor de « His Airness », en effet, a dirigé les deux équipes en question.

« Ils auraient essayé le Hack-a-Shaq »

« L'élément clé, ce sont mes lancers francs, reprend 'Shaq'. Ils auraient essayé le Hack-a-Shaq pour me forcer à aller sur la ligne, à mon avis je serais toujours proche des 30 points... Mais si j'étais en réussite au lancer, on aurait gagné. Vraiment, je pense qu'on les aurait battus. » Shaquille O'Neal n'hésite pas à se plonger dans ce genre de comparaisons hasardeuses, comme lorsqu'il avait affirmé, peu de temps avant le décès de Kobe Bryant, que lui et son regretté coéquipier auraient dominé LeBron James et Anthony Davis en deux contre deux.