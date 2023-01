Nuggets - Celtics : un arrêt de jeu qui fait jaser

Six employés, deux échelles, 35 minutes d'arrêt de jeu... C'est tout ce qu'il aura fallu pour remettre un cercle tordu après un dunk lors de la rencontre entre les Nuggets et les Celtics. Au départ, il y a donc un dunk puissant de Robert Williams III pour ramener les Celtics à 13 unités des Nuggets au milieu du 4e quart-temps. Le cercle est légèrement décalé, et il faudra donc plus d'une demi-heure pour le réparer !

« Il n’y avait aucune communication ! Ils ont essayé de le réparer, mais quand on est revenu sur le terrain, on avait toujours l’impression que le cercle n’était même pas au niveau. Nous avons juste perdu tout ce temps » déplore Jaylen Brown. Pour l'arrière-ailier de Boston, ce type d'arrêt de jeu est préjudiciable pour les organismes. « C’est comme ça que les blessures surviennent. Heureusement, il n’y a rien eu. Pour moi, tout le processus a été mal géré, et ça a eu un effet. Heureusement, personne ne s’est blessé ».

Pas d'incidence sur le jeu

Pour son coach, de retour sur le banc après trois matches à l'isolement, c'est un événement compliqué à gérer. « Le plus important, c’était la sécurité des joueurs. J’ai demandé au staff ce qu’il fallait faire pour qu’on soit certain que les gars soient bien physiquement » raconte Joe Mazzulla. « On voulait jouer et être compétitif. Il y avait 13 points d’écart à six minutes de la fin. Je voulais être sûr qu’on mette nos joueurs dans les bonnes dispositions. »

Finalement, cette longue coupure n’aura pas d’incidence sur le scénario du match puisque les Nuggets vont conserver leur avance jusqu'au bout, et s'imposer de 12 points dans ce duel entre les leaders de chacune des conférences. A l'Est, Boston voit sa série de quatre succès de rang s'arrêter, et les Nets sont dans leur rétroviseur. A l'Ouest, Denver confirme son leadership, avec un nouveau dauphin, les Grizzlies qui dépassent les Pelicans.