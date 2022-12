Nouvelle performance de choix pour Killian Hayes

La blessure longue durée de Cade Cunningham est en train de faire un heureux : Killian Hayes. Ce dernier, depuis le début de l’absence du titulaire habituel à la mi-novembre, tourne à 12 points, 7 passes et 3 rebonds, à 42% aux tirs dont 38% à 3-points.

Cette nuit dans la victoire en prolongation face aux Hornets (141-134), le gaucher a fait bien plus fort en signant 25 points, 8 passes et 7 rebonds. Et à l’instar de son gros match début décembre face aux Mavs, il s’est également montré décisif en fin de match avec 10 points sur le dernier quart et la prolongation.

« Il faut garder confiance en son travail, et c’est ce que j’ai fait. Les shoots commencent à tomber dedans, et c’est grâce au travail que j’ai fait en amont. Je n’ai jamais abandonné. Je ne me suis jamais contenté de ce que j’avais, j’ai toujours continué à insister », témoigne le joueur de 21 ans, qui dit prendre « du plaisir » sur le terrain.

« Il ne progresse pas au rythme que les autres veulent lui imposer, il va à son propre rythme, sa propre vitesse. C’est comme ça que ça marche pour les jeunes joueurs. Tout le monde veut qu’il joue comme un vétéran avec dix ans d’expérience derrière lui, mais il n’en est qu’à sa troisième année, non ? C’est pour ça que ça ne me surprend pas. Il faut simplement être patient » , réclamait récemment son coach Dwane Casey.

Une patience récompensée ces derniers temps.