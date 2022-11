Nikola Vucevic a adapté son jeu à ceux de DeMar DeRozan et Zach LaVine

Transféré du Magic aux Bulls le 25 mars 2021, Nikola Vucevic ne fait plus partie des meilleurs pivots de la conférence Est, avec un rendement bien inférieur à celui qu'il avait à Orlando. Mais le Monténégrin rappelle qu'il évolue depuis un an aux côtés du tandem LaVine-DeRozan, qui pèse plus de 47 points par match. C'est l'un des duos les plus prolifiques de la NBA.

« Cette équipe ne fonctionnerait pas si j’essayais de jouer comme à Orlando » répond-il au Chicago Sun-Times. « Je n’y peux rien si les gens ne le voient pas. Nous avons deux grands scoreurs [DeMar DeRozan et Zach LaVine], et il s’agit donc pour moi d’adapter mon jeu en fonction d’eux. L’une de mes plus grandes qualités est d’ajuster mon jeu tout en restant efficace par d’autres moyens. Dans cette attaque, je ne suis pas capable de faire certaines choses dans lesquelles je suis meilleur, mais c’est pour le bien de l’équipe. C’est ce qui compte. »

En clair, Vucevic explique qu'il pourrait apporter plus, et qu'il ne peut pas exploiter ses points forts. C'est évidemment dommage pour lui, d'autant qu'il n'est pas épargné sur les réseaux sociaux.

« Les fans se laissent souvent emporter dans l’instant présent. Franchement, depuis que je suis [avec les Bulls], même quand les choses n’allaient pas bien pour moi personnellement, j’ai surtout ressenti le soutien des fans des Bulls. Maintenant, les réseaux sociaux, c’est autre chose. Les gens sur les réseaux sociaux écrivent ce qu’ils veulent. »