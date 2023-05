Nikola Jokic souligne les excellents playoffs de Jamal Murray

Depuis le début des playoffs, Nikola Jokic tourne à 29.9 points, 13.3 rebonds et 10.3 passes par match. Un triple-double de moyenne au plus haut niveau de la NBA, c'est immense. Mais le double MVP n'estime pas être le meilleur joueur de son équipe jusqu'à maintenant. Vraiment ? Mais qui alors ?

« Jamal Murray mérite toute cette attention, surtout parce qu’il a une grosse moyenne de points », répond le Serbe. « Il vient de tourner à 30 points de moyenne avec un pourcentage élevé face aux Lakers. Je pense que c’est vraiment difficile à faire, surtout avec une telle moyenne de points. Mais il n’y a pas que les points. C’est aussi son énergie. Depuis le premier tour, il y a cette énergie, et c’est notre meilleur joueur depuis le premier tour. Il a vraiment élevé son niveau de jeu. »

Le meneur de jeu tourne en effet à 27.7 points, 6.1 passes et 5.5 rebonds de moyenne, avec de bons pourcentages : 48% de réussite au shoot et 38% à 3-pts. Et son impact sur les matches est très important pour les Nuggets.

« Même s’il ne réussit pas ses tirs, son énergie est toujours bonne », poursuit Jokic. « Je pense que c’est la meilleure des sensations pour les gars qui l’entourent. On sait qu’il peut mettre ses tirs, et qu’il peut atteindre les 50 points. Mais quand les choses ne vont pas comme il le souhaite, il ne s’effondre pas. Il continue à jouer. Il se bat toujours. Je pense que c’est ce qu’il y a de mieux chez lui en ce moment. »