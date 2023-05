Nikola Jokic, MVP de la finale de conférence Ouest

Depuis l’an passé, la NBA remet des trophées de MVP aux meilleurs joueurs des finales de conférence. Et après le coup de balai des Nuggets face aux Lakers, c’est Nikola Jokic qui a été choisi comme deuxième vainqueur du trophée Magic Johnson, succédant à Stephen Curry.

Il faut dire que le Serbe a tourné à 27.8 points, 14.5 rebonds, 11.8 passes, 1.3 interception et 1.3 contre de moyenne, à 51% de réussite au tir dont 47% à 3-points et 78% aux lancers-francs. Face à Anthony Davis et compagnie… Mais à l’image de ce « circus shot » dans le money-time, le Joker était trop fort.

« Même quand on le défend aussi bien qu’on pense pouvoir le défendre, il met le ballon derrière sa tête, à la Larry Bird, il envoie le ballon à 15 mètres de haut et ça rentre. Il a fait ça quatre ou cinq fois dans cette série. Donc vous lui faites ça » a expliqué LeBron James, en enlevant sa casquette pour rendre hommage à son adversaire.

Nikola Jokic boucle donc la série sur un nouveau triple-double (30 points, 14 rebonds, 13 passes), son 8e des playoffs, un record puisqu’il dépasse Wilt Chamberlain… Quant à son incroyable shoot, Nikola Jokic s’amuse en expliquant vouloir en faire sa « signature ».

« En déséquilibre ? J’ai été en déséquilibre toute ma vie, donc c’est la normalité pour moi. »