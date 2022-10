Nicolas Batum, témoin privilégié de l'éclosion de Victor Wembanyama

Parce qu'il fait partie des dirigeants de l'Asvel aux côtés de Tony Parker, mais aussi parce qu'il partage le même agent, Bouna N'Diaye, Nicolas Batum fait partie des personnes qui connaissent le mieux Victor Wembanyama. D'ailleurs, il n'a pas attendu que le gamin joue un an à Villeurbanne ou qu'il brille la semaine dernière du côté de Las Vegas pour le découvrir. En fait, dès 2018, l'ailier des Clippers avait eu l'opportunité de le croiser après un entraînement de l'Equipe de France.

"Je vous avais dit qu'il défendait comme Rudy, qu'il avait le shoot et la taille de Porzingis et qu'il courait et jouait comme Giannis. Je vous l'avais dit il y a trois ans" rappelle-t-il à son interlocuteur, un journaliste de Yahoo! Sports. "Après l'avoir vu, j'ai appelé Tony Parker car nous sommes associés à l'Asvel. J'ai dit à Tony : 'J'ai la prochaine star. Je viens de le voir. Ce gamin est insensé. Il va être incroyablement bon'."

Un phénomène unique

Président de l'Asvel, Parker attendra un peu avant de l'attirer, mais la saison passée, après en avoir discuté avec le joueur et son agent, il l'intègre dans l'effectif d'Euroleague de l'Asvel. A 17 ans seulement. Une précocité rare qui rappelle un autre phénomène : "Le buzz autour de lui est similaire à celui qui entourait Luka Doncic il y a quatre ans" poursuit Batum, qui estime que Wembanyama sera la prochaine grande star du basket mondial. "La NBA va avoir des problèmes pour les 15 prochaines années. J'espère qu'il sera le seul joueur comme ça, car s'il y en a d'autres, mon Dieu, je prends ma retraite !"

Et n'allez surtout pas dire à Batum que c'est un peu tôt pour s'enflammer pour un joueur de 18 ans... "S'il a besoin, on est là pour lui, mais ce n'est pas un gars de 18 ans comme les autres. Il a la mentalité de quelqu'un de 25 ans. (...) Des gens en France disent qu'il est trop jeune, et je dois leur répondre qu'il ne l'est pas, et qu'il est différent. On n'a jamais vu quelqu'un comme ça, et on n'en verra pas d'autre après. Il est unique."