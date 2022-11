Nicolas Batum, Monsieur 100% à 3-points

A l'image de la plupart des Français, Nicolas Batum est très discret en ce début de saison avec 4 petits points de moyenne en sortie de banc. Mais cette nuit, le Français s'est lâché ! Alors que les Clippers étaient menés de 25 points face aux Mavericks, c'est lui qui a sonné la révolte en deuxième quart-temps, et il l'a fait derrière la ligne à 3-points. Le Français inscrit 22 points avec un 7 sur 7 à 3-points. C'est tout simplement un record de franchise !

"J'aurais adoré gagner ce soir" avoue-t-il après ce revers concédé dans les dernières secondes à Dallas. "Mais on ne peut pas se mettre dans une telle position. Je sais que c'est une bonne équipe avec un super joueur. C'est toujours difficile de gagner à l'extérieur, et on l'a presque fait. Mais on doit mieux démarrer les matches. On doit faire du meilleur boulot, et ne pas se retrouver à -25 à l'extérieur."

Proche d'un record NBA

Kawhi Leonard toujours absent, et ses coéquipiers en difficulté face à la zone adverse, Batum a shooté dans toutes les positions. On sait qu'il est efficace dans les coins, mais comme il avait la main chaude, il a pris sa chance de n'importe quel endroit du terrain. Du pur "catch-and-shoot" pour devancer le défenseur, ou sur des retours de passes après des décalages. Le tout sans rien gâcher.

Pour autant, ce n'est pas un record NBA. Ils sont même 26 dans l'histoire à avoir déjà fini un match avec un 7 sur 7 à 3-points. En fait, il lui manquait deux tirs pour égaler le record détenu par deux joueurs : Latrell Sprewell (2003) et Ben Gordon (2006 et 2012), auteurs d'un 9 sur 9 à 3-points !